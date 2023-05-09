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Fahrettin Altun Meta Evreni Anlamak Paneli'nde konuştu

'Dijital Evrende Söz Sahibi Olmak: İletişim Başkanlığı Metaverse Platformu Lansmanı ve Meta Evreni Anlamak Paneli'nde konuşma yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Başkanlığımızın 'Web 3.0' dönüşümü ve metaverse stratejisinin ilk adımı olarak; dünyanın her yerinden mobil cihazlarla erişimin mümkün olduğu meta ofisimizi, bugün itibariyle kullanıma sunuyoruz" ifadelerini kullandı

Fahrettin Altun Meta Evreni Anlamak Paneli'nde konuştu
DHA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlık Konferans Salonu'nda 'Dijital Evrende Söz Sahibi Olmak: İletişim Başkanlığı Metaverse Platformu Lansmanı ve Meta Evreni Anlamak Paneli'ne katıldı. Altun, hakikat odaklı bir iletişim anlayışı çerçevesinde 'Türkiye İletişim Modeli'nin inşasını hedeflediklerini belirterek, "Kamuoyunun doğru bilgiye erişimini güvence altına alarak; devlet ve millet arasındaki iletişim kanallarını güçlendirmek, 'Türkiye İletişim Modeli'mizin en önemli unsuru esasında. Ayrıca, dezenformasyonla ve bilgi kirliliğiyle mücadeleye büyük önem veriyor, gelişen teknolojiyle beraber çeşitlenen farklı iletişim mecralarında da bu mücadeleyi hassasiyetle sürdürüyoruz. Bildiğiniz üzere, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte ülkemiz, her anlamda büyük bir dönüşüm süreci yaşadı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye'yi sadece yer aldığı coğrafyada değil, uluslararası alanda da öne çıkarmayı hedefleyen 'Türkiye Yüzyılı', ülkemizin teknoloji alanındaki bağımsızlığının garanti altına alınmasının da hedeflendiği bir vizyon oldu. Bu doğrultuda biz ulusal ve uluslararası düzeyde bütünlüklü bir iletişim stratejisi çerçevesinde proje ve faaliyetlerimizi yürütüyor ve ülkemizin bu vizyonuna katkı sunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


"VİZYONER BİR STRATEJİYİ HAYATA GEÇİYORUZ"

Altun; 'Web 3.0' teknolojilerinin, yeni kullanım alanları ve hızla gelişen yepyeni bir ekosistemi beraberinde getirdiğini kaydederek, "Metaverse, insanların uzaktan gerçek zamanlı etkileşimlere ve deneyimlere sahip olmasını sağlarken; gerçek ve tüzel kişilere özel avatarlar sayesinde, kullanıcılara birer 'dijital kimlik' kazandırıyor. 3D sanal alanların, etkileşimde bulunma ve çalışma şeklini değiştiren; yeni nesil internet olarak tanımlayabileceğimiz metaverse, ülkemiz için de değerlendirilmesi gereken önemli bir potansiyeli açığa çıkarmaktadır. Bugün adımları atılmaya başlanan metaverse, hiç kuşkusuz geleceğin yaşam biçiminin ayrılmaz bir parçası olacak. Biz de Türkiye olarak tüm kurumlarımızla bu evrenlerin sadece kullanıcısı değil, tüm dünya için üreteni, tasarlayanı, öncülük edeni, kural koyanı olarak vizyoner bir stratejiyi hayata geçiyoruz. Bu yeni nesil teknolojilere öncülük etmesi açısından, İletişim Başkanlığımızın meta evrende yer alan ilk kamu kurumu olduğunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Başkanlığımızın 'Web 3.0' dönüşümü ve metaverse stratejisinin ilk adımı olarak dünyanın her yerinden mobil cihazlarla erişimin mümkün olduğu meta ofisimizi, bugün itibariyle kullanıma sunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Meta Ofisi'ne mobil cihaz uygulaması üzerinden avatar oluşturularak ulaşabilecek. Bunun yanında meta ofisimizle lokasyon bazlı artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak fiziksel ve dijital etkinlikler düzenleme, bu etkinliklere katılabilme ve diğer avatarlarla etkileşim kurabilme imkanları da mevcut olacak. Başkanlığımızın bu dijital dönüşüm sürecinde alacağı rol ve yükleneceği sorumluluk, bu adımlarla da sınırlı kalmayacaktır" şeklinde konuştu.

"HAKİKAT EN ÖNEMLİ ŞİARIMIZ OLACAK"

İçinde bulunulan kaotik dijital iklimde, teknolojik altyapı üretimiyle sınırlı kalmayıp; etki alanını genişletmeyi ve tüm dünyanın kullanabileceği içerikler üretilmesini, platformlar kurulmasını hedeflediklerini söyleyen Altun, "Bu çerçevede, gerçek dünyada olduğu gibi metaverse ve dijital dünyada da hakikat en önemli şiarımız olacak. Hakikati ve insanı yok sayan teknolojik ve dijital dayatmalara karşı hakkaniyetli, insan merkezli ve güvenli bir dünya oluşturma gayretinden metaversete de vazgeçmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı üzere 'Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda dijitalin yüzyılı, iletişimin yüzyılı ve gençlerin yüzyılı olması doğrultusunda çabalarken; dijital dünyadaki kargaşaya ve belirsizliklere karşı da Türkiye'yi istikrarlaştırıcı bir güç haline getireceğiz" açıklamasında bulundu.

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