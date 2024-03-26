Fahriye Evcen kimdir, kaç yaşında? Fahriye Evcen’in hayatı ve biyografisi

Fahriye Evcen Özçivit, 4 Haziran 1986 tarihinde Almanya'nın Solingen şehrinde dünyaya gelmiştir. Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında ise Kavala göçmenidir. Çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirmiştir. Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler'in Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başladığı zamanlarda, ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tutmuştur.

Üniversite eğitimini Almanya'da Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Ancak dizi teklifleri alınca okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşmiştir. Türkiye'ye tatil için geldiği bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak katıldığı sırada yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanışmıştır. İlk oyunculuk deneyimini "Yaprak Dökümü" adlı dizide Necla karakterini canlandırarak yaşamıştır. Fahriye Evcen, ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan "Cennet" filminde başrol oyuncusu olarak yaşamıştır.

REKLAM Ayrıca "Aşk Tutulması" filminde de başrol oynamıştır. Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun olmuştur. Özel hayatında, 29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlenmiştir. 2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin düzenlediği "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında dokuzuncu sırada yer almıştır. Peki, Fahriye Evcen kaç yaşında? İşte Fahriye Evcen hayatı… Fahriye Evcen Hayatı 37 yaşındaki Fahriye Evcen çocukluğunu Almanya'da geçirdi ve Alman Neo-Naziler'in Türklerin evlerini yakması gibi zor zamanlar yaşadı. Eğitim hayatına Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde başladı, ancak dizi teklifleri alınca bu eğitimini dondurdu. Türkiye'ye tam dönüş yaptıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünde eğitimine devam etti ve buradan mezun oldu.

Ünlü olma süreci Türkiye'ye tatil için geldiği bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak katılmasıyla başladı. Programda usta oyuncu Aydoğan'ın dikkatini çekti ve Fahriye Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Bu tanışma, Evcen'in oyunculuğa ilk adımını attığı nokta oldu. Dizi teklifi alınca, üniversite eğitimini dondurup Türkiye'ye döndü. İstanbul'da yaşamaya başladı ve ilk profesyonel rolünü 2005'te 'Asla Unutma' dizisinde aldı. Daha sonra 'Hasret' ve 'Yaprak Dökümü' gibi dizilerde rol alarak kısa sürede ülke çapında tanınır hale geldi.

Fahriye Evcen, 11 Nisan 2008'de ilk kez bir sinema filminde rol aldı ve 'Cennet' filminde başrol oyuncusu olarak yer aldı. 2011 yılından itibaren çeşitli reklam filmlerinde de rol aldı. 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde Burak Özçivit ile başrolü paylaşan Evcen, Feride karakterine hayat verdi. Bu diziyle yapımcıların ve seyircilerin gözünden kaçmayan uyumlarıyla dikkat çektiler. Daha sonra, 'Aşk Sana Benzer' filminde de yine Burak Özçivit ile kamera karşısına geçtiler. Filmleri ve dizileri: