Hazal Kaya kimdir, kaç yaşında? Hazal Kaya’nın hayatı ve biyografisi

Hazal Kaya, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. İstanbul'da doğan Kaya, Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden biridir. İlköğretim eğitimini Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra lise eğitimini İstanbul İtalyan Lisesi'nde almıştır. Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne girmiş ve eğitimini tamamlamıştır. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce birçok reklam filminde ve dizide rol almıştır.

Hazal Kaya Kimdir?

Leyla Hazal Kaya, 1 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya gelmiş Türk dizi oyuncusu ve modeldir. Kaya, avukat bir anne ve babanın çocuğu olarak doğmuştur. İlköğretim eğitimini Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda tamamlamıştır. Ardından lise öğrenimini İstanbul İtalyan Lisesi'nde sürdürmüş, daha sonra ise üniversite eğitimi için İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne kaydolmuştur.

REKLAM Sanata olan ilgisi oldukça küçük yaşlarda başlamıştır. 4.5 yaşında keman, 7 yaşında ise bale dersleri almaya başlamıştır. Lise yıllarında okulun tiyatro kolunda ve korosunda yer alarak sahne deneyimi kazanmıştır. Aynı dönemde modellik kariyerine adım atmış ve çeşitli katalog çekimlerinde yer almıştır. 2006 yılında televizyon kariyerine Acemi Cadı dizisinde konuk oyuncu olarak başlamıştır. 2007 yılında Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynamıştır. Ancak çıkışını, 2011 yılında Show TV'de başlayan ve büyük ses getiren Adını Feriha Koydum dizisiyle yapmıştır. Dizide Feriha Yılmaz Sarrafoğlu karakterini canlandırmıştır.

Sinema sektöründe de yer alan Hazal Kaya, 2011 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi filmiyle beyaz perdede yer almıştır. Daha sonra birçok dizi ve filmde rol alan Kaya, Türkiye'de ve yurtdışında büyük bir hayran kitlesi edinmiştir. Özellikle Uluslararası İchaps Ödülleri'nde "dünyanın en etkili isimleri" arasında gösterilen ve birçok ödül kazanan Hazal Kaya, Türkiye'de ve dünya çapında tanınan bir oyuncudur. Ayrıca birçok markanın reklam yüzü olarak da aktif bir şekilde görev almıştır. Hazal Kaya, oyuncu Ali Atay ile ilişki yaşamaktadır.

Hazal Kaya'nın kariyeri boyunca birçok ödül kazandığı gibi Türkiye ve dünya genelinde çeşitli etkinliklerde de övgü almıştır. Dizilerde ve filmlerde sergilediği başarılı performanslarla adından sıkça söz ettiren Kaya, genç yaşına rağmen Türk televizyon ve sinemasının önemli isimlerinden biri haline gelmiştir. Peki, Hazal Kaya nereli? İşte Hazal Kaya hayatı… REKLAM Hazal Kaya Hayatı İstanbullu Hazal Kaya, oyunculuk kariyerine ilk adımını attığı "Acemi Cadı" dizisiyle televizyon ekranlarında görünmeye başladı. Ancak gerçek çıkışını, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adı taşıyan eserinden uyarlanan "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı Nihal karakteriyle yapmıştır. Bu rolüyle geniş kitleler tarafından tanınan Kaya, Türk televizyonlarının en popüler yıldızları arasına girmiştir.

Dizi kariyerinin yanı sıra Hazal Kaya, birçok sinema filmi ve reklam filminde de rol almıştır. Oyunculuk yeteneği ve doğal oyunculuk tarzıyla dikkat çeken Kaya, kısa sürede Türk televizyon dünyasının en sevilen isimlerinden biri haline gelmiştir. Kariyerindeki bir diğer önemli dönüm noktası, "Adını Feriha Koydum" dizisindeki başarılı performansıyla gelmiştir. Bu dizideki Feriha karakteriyle genç yaşta büyük bir çıkış yakalayan Hazal Kaya, izleyicilerin gönlünde taht kurmuş ve pek çok ödüle layık görülmüştür.

Sonrasında da farklı projelerde yer alarak oyunculuk kariyerini başarıyla sürdüren Hazal Kaya, Türk televizyon ve sinemasının önemli isimlerinden biri olmaya devam etmektedir. Ali Atay'ın Hazal Kaya ile tanışmasına vesile olan ancak henüz çekilmemiş olan sinema filmi ise ikilinin aşk hikayesine ilginç bir başlangıç noktası oluşturmuştur. Atay, verdikleri röportajda ilişkilerinin nasıl başladığını anlatırken, yazdığı senaryo ile Hazal Kaya'nın hayatının kesiştiğini belirtmiştir. REKLAM İkilinin ilişkisi, önce bir film projesi üzerinden tanışmalarıyla başlamış, ancak zamanla aralarında derin bir bağ oluşmuştur. Atay, bu ilişkiyi "aşkın daha kuvvetli, başka türde, büyük bir şeye dönüştüğü" şeklinde tanımlamıştır. Yaş farklarının önemli olmadığını vurgulayarak, Hazal Kaya'nın gençliği ve kendisinin olgunluğu arasındaki dengeyi belirtmiştir. İkilinin birbirine duyduğu derin sevgi ve saygı, ilişkilerini güçlü kılan unsurlar arasında yer almaktadır. Her iki taraf da ilişkilerini doğal akışına bırakarak, geleceği düşünmeden birlikte mutlu anların tadını çıkarmaktadır. Henüz çekilmemiş olan film projesi ise ikilinin ilişkisinin temelini oluşturan ilginç bir detay olarak kalacaktır.