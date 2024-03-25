Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Hazal Kaya kimdir, kaç yaşında? Hazal Kaya’nın hayatı ve biyografisi

        Hazal Kaya kimdir, kaç yaşında? Hazal Kaya’nın hayatı ve biyografisi

        Türk izleyicilerinin gönlünde taht kuran Hazal Kaya, pek çok projede başarılı performanslarıyla dikkat çekmiştir. Peki, Hazal Kaya kimdir? Hazal Kaya kaç yaşında?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 17:45 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hazal Kaya'nın hayatı ve biyografisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hazal Kaya, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. İstanbul'da doğan Kaya, Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden biridir. İlköğretim eğitimini Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra lise eğitimini İstanbul İtalyan Lisesi'nde almıştır. Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne girmiş ve eğitimini tamamlamıştır. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce birçok reklam filminde ve dizide rol almıştır.

        Hazal Kaya Kimdir?

        Leyla Hazal Kaya, 1 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya gelmiş Türk dizi oyuncusu ve modeldir. Kaya, avukat bir anne ve babanın çocuğu olarak doğmuştur. İlköğretim eğitimini Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda tamamlamıştır. Ardından lise öğrenimini İstanbul İtalyan Lisesi'nde sürdürmüş, daha sonra ise üniversite eğitimi için İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne kaydolmuştur.

        REKLAM

        Sanata olan ilgisi oldukça küçük yaşlarda başlamıştır. 4.5 yaşında keman, 7 yaşında ise bale dersleri almaya başlamıştır. Lise yıllarında okulun tiyatro kolunda ve korosunda yer alarak sahne deneyimi kazanmıştır. Aynı dönemde modellik kariyerine adım atmış ve çeşitli katalog çekimlerinde yer almıştır. 2006 yılında televizyon kariyerine Acemi Cadı dizisinde konuk oyuncu olarak başlamıştır. 2007 yılında Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynamıştır. Ancak çıkışını, 2011 yılında Show TV'de başlayan ve büyük ses getiren Adını Feriha Koydum dizisiyle yapmıştır. Dizide Feriha Yılmaz Sarrafoğlu karakterini canlandırmıştır.

        Sinema sektöründe de yer alan Hazal Kaya, 2011 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi filmiyle beyaz perdede yer almıştır. Daha sonra birçok dizi ve filmde rol alan Kaya, Türkiye'de ve yurtdışında büyük bir hayran kitlesi edinmiştir. Özellikle Uluslararası İchaps Ödülleri'nde "dünyanın en etkili isimleri" arasında gösterilen ve birçok ödül kazanan Hazal Kaya, Türkiye'de ve dünya çapında tanınan bir oyuncudur. Ayrıca birçok markanın reklam yüzü olarak da aktif bir şekilde görev almıştır. Hazal Kaya, oyuncu Ali Atay ile ilişki yaşamaktadır.

        Hazal Kaya'nın kariyeri boyunca birçok ödül kazandığı gibi Türkiye ve dünya genelinde çeşitli etkinliklerde de övgü almıştır. Dizilerde ve filmlerde sergilediği başarılı performanslarla adından sıkça söz ettiren Kaya, genç yaşına rağmen Türk televizyon ve sinemasının önemli isimlerinden biri haline gelmiştir. Peki, Hazal Kaya nereli? İşte Hazal Kaya hayatı…

        REKLAM

        Hazal Kaya Hayatı

        İstanbullu Hazal Kaya, oyunculuk kariyerine ilk adımını attığı "Acemi Cadı" dizisiyle televizyon ekranlarında görünmeye başladı. Ancak gerçek çıkışını, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adı taşıyan eserinden uyarlanan "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı Nihal karakteriyle yapmıştır. Bu rolüyle geniş kitleler tarafından tanınan Kaya, Türk televizyonlarının en popüler yıldızları arasına girmiştir.

        Dizi kariyerinin yanı sıra Hazal Kaya, birçok sinema filmi ve reklam filminde de rol almıştır. Oyunculuk yeteneği ve doğal oyunculuk tarzıyla dikkat çeken Kaya, kısa sürede Türk televizyon dünyasının en sevilen isimlerinden biri haline gelmiştir. Kariyerindeki bir diğer önemli dönüm noktası, "Adını Feriha Koydum" dizisindeki başarılı performansıyla gelmiştir. Bu dizideki Feriha karakteriyle genç yaşta büyük bir çıkış yakalayan Hazal Kaya, izleyicilerin gönlünde taht kurmuş ve pek çok ödüle layık görülmüştür.

        Sonrasında da farklı projelerde yer alarak oyunculuk kariyerini başarıyla sürdüren Hazal Kaya, Türk televizyon ve sinemasının önemli isimlerinden biri olmaya devam etmektedir. Ali Atay'ın Hazal Kaya ile tanışmasına vesile olan ancak henüz çekilmemiş olan sinema filmi ise ikilinin aşk hikayesine ilginç bir başlangıç noktası oluşturmuştur. Atay, verdikleri röportajda ilişkilerinin nasıl başladığını anlatırken, yazdığı senaryo ile Hazal Kaya'nın hayatının kesiştiğini belirtmiştir.

        REKLAM

        İkilinin ilişkisi, önce bir film projesi üzerinden tanışmalarıyla başlamış, ancak zamanla aralarında derin bir bağ oluşmuştur. Atay, bu ilişkiyi "aşkın daha kuvvetli, başka türde, büyük bir şeye dönüştüğü" şeklinde tanımlamıştır. Yaş farklarının önemli olmadığını vurgulayarak, Hazal Kaya'nın gençliği ve kendisinin olgunluğu arasındaki dengeyi belirtmiştir. İkilinin birbirine duyduğu derin sevgi ve saygı, ilişkilerini güçlü kılan unsurlar arasında yer almaktadır. Her iki taraf da ilişkilerini doğal akışına bırakarak, geleceği düşünmeden birlikte mutlu anların tadını çıkarmaktadır. Henüz çekilmemiş olan film projesi ise ikilinin ilişkisinin temelini oluşturan ilginç bir detay olarak kalacaktır.

        Diziler:

        • 2006 Sıla
        • 2006 Taşların Sırrı
        • 2006 Acemi Cadı
        • 2007-2008 Genco
        • 2008-2010 Aşk-ı Memnu
        • 2011-2012 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
        • 2011-2012 Adını Feriha Koydum
        • 2012 Son Yaz-Balkanlar 1912
        • 2013 A.Ş.K.
        • 2015 Maral: En Güzel Hikayem
        • 2017 Utanmazlar

        Filmler:

        • 2011 Çalgı Çengi
        • 2011 Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm
        • 2011 Ay Büyürken Uyuyamam
        • 2012 Bu Son Olsun
        • 2013 Mavi Dalga
        • 2014 İtirazım Var
        • 2016 Kırık Kalpler Bankası

        Reklam filmleri:

        • 2006 Tofita
        • 2007 Nescafé
        • 2007 Molped
        • 2007 Turkcell
        • 2008 Eti Burçak
        • 2010 Penti
        • 2012 Bingo
        • 2014 Lux Arabia
        Hande Erçel’in hayatı ve biyografisi
        Hande Erçel’in hayatı ve biyografisi
        Devrim Özkan kimdir?
        Devrim Özkan kimdir?
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi!
        Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar
        Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı
        Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı
        Kahvehanede çatışma paniği
        Kahvehanede çatışma paniği
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor