HABERTURK.COM

Yerli kozmetik ve sağlık ürünleri şirketlerinden Farmasi, GMP İyi Üretim Uygulamaları standartlarına uygun olacak yeni bir gıda takviyesi tesisi kuracağını açıkladı.

2021 yılı başında tam kapasiteyle üretime geçmeyi planlayan markanın, şu an dünyada 5 kıta 125 ülkede tüketici ihtiyaçlarına çözümlerinin bulunduğu kaydedildi.

Sağlıklı yaşamın öneminin giderek artacağını öngörerek, gıda takviyesinde büyümeyi hedefleri arasına aldıklarını belirten Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna, "Salgından çok önce hazırlığımızı yapmıştık. Salgınla birlikte, bu ürünlerin önemi daha da arttı. Hazırlıklarımız son aşamada, tüm ürün grubumuzu seçtik. Nutriplus serimize yeni eklenecek ürünlerle birlikte, müşterilerimizin beslenme yolculuklarına çok daha fazla destek vermeye hazırlanıyoruz" dedi.

Hazırlanan yeni ürün formları arasında, öğün yerine geçen shakeler ve gıda takviyesi ürünleri, atıştırmalıklar, düşük kalorili içecekler, jel formunda eriyen ürünler, suda eriyen ürünler ve sıvı formda ürünlerin olduğu açıklandı.

Tuna, 3 yıl içinde 100 çeşit ürüne ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.