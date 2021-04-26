Farmasi globalde basamak atladı

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Doğrudan satış haber sitesi “Direct Selling News”, kozmetik markası Farmasi’nin dünyanın en büyük doğrudan satış şirketlerinin yer aldığı 2021 Global 100 listesinde 30'uncu sıraya yükseldiğini açıkladı. Şirket söz konusu listeye geçen yıl 32'inci sıradan giriş yapmıştı.

Doğrudan satış endüstrisinin ekonomik ve sosyal alanlar üzerindeki küresel etkisine dair bakış açısı sunan “Direct Selling News”ün, Global 100 listesinde yer alan 64 şirket, 2020’de 100 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Farmasi’de 2020 gelirlerine göre 447 milyon dolarla dünyanın en çok satış yapan şirketleri arasında üst sıralarda yer aldı.

Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna, "Yerli bir marka olarak doğrudan satış sektöründe dünya devleriyle aynı sahnedeyiz. Asıl hedefimiz dünyanın en büyük doğrudan satış markası olmak. Tüm dünyada ekonomik sıkıntılar yaşanırken, aksine doğrudan satış sektörünün daha da büyüdüğünü görmekteyiz" açıklamasında bulundu.