Fatih Erbakan: Bu siyasi şantajın dik alasıdır

Fatih Erbakan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç ile Akyurt Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Erbakan ve Kılıç'a, Akyurt Belediye Başkan adayı Gültekin Ayantaş eşlik etti. Erbakan, vatandaşların ramazan ayını kutlayarak ve ramazanın başta Gazze olmak üzere bütün ezilenlerin ve mazlumların kurtuluşuna vesile olması dileğinde bulundu.

"AHLAKLI BELEDİYECİLİK DÖNEMİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Gültekin Ayantaş'ın, 1 Nisan'dan itibaren 'ahlaklı belediyecilik' anlayışını yeniden canlandıracak ve Akyurt'u yaşanabilir bir Akyurt haline getireceğini belirten Erbakan, "Akyurtlulara ve Ankara'ya yakışır bir hale getirecek. Kendisine elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Yerel yönetimlerde, rantçı belediyeciliğe, heykelci belediyeciliğe, Doğu ve Güneydoğu'da örgütçü belediyeciliğe son verecek ve 'ahlaklı belediyecilik' dönemini başlatacağız. 'Ahlaklı belediyecilik'te borç olmaz, denk bütçe olur, borç faizi olmaz, rüşvet olmaz, haksız zenginleşme olmaz. 'Ahlaklı belediyecilik' yandaşa değil, vatandaşa çalışan belediyedir. 'Ahlaklı belediyecilik' kendi makam aracının markasıyla dertlenen değil, vatandaşın derdiyle dertlenen belediye başkanı demektir. İsraf, lüks, şatafat 'ahlaklı belediyecilik'te olmaz" diye konuştu.

Fotoğraf: İHA REKLAM "BÖYLE BİR ŞANTAJ BU MİLLETE SÖKMEZ" Erbakan, adayları Suat Kılıç ve Gültekin Ayantaş için Akyurtlulardan destek isteyerek, "Son günlerde bir propaganda malzemesi çıkarıyorlar. 'İktidar partisi ile aynı partiden belediye başkanı seçmezsen Akyurt'a hizmet gelmez, iline, ilçene hizmet gelmez' diyorlar. Neden bunu diyor? Anketleri ve miting meydanlarını görüyor. Oyların eridiğini görüyor. Nereye gitse Gazze'yi soruyorlar. 'Nasıl vicdanınız el veriyor bu Siyonist İsrail rejimi ile ticaret yapmaya' diye soruyorlar. Ne yapacak, tüm bu manzara karşısında sarılacağı tek bir dal kalmış, 'İktidar partisinden aday seçmezsen hizmet gelmezmiş.' Bu siyasi şantajın dik alasıdır. Ne münasebet, millet istediği partiyi, istediği adayı seçer. Siz de devlet olarak hukuk ve yasalar çerçevesinde o ile, o ilçeye, o belediyeye gereken desteği vermek zorundasınız. Böyle bir şantaj bu millete sökmez" dedi.