Fatih Karagümrükspor - Pendikspor maç önü

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup maçında Fatih Karagümrükspor ile Pendikspor, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:30. 16 puanlı Fatih Karagümrükspor 7. sırada bulunuyor, Pendikspor 16 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Fatih Karagümrükspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Pendikspor, geride kalan 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 459 kodlu maçı oynayanlar; Fatih Karagümrükspor galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Pendikspor galibiyet oranı 0.00.

Fatih Karagümrükspor önceki hafta Pendikspor mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Pendikspor, Fatih Karagümrükspor karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Fatih Karagümrükspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Fatih Karagümrükspor, kendi sahasında 7 gol attı, 2 gol yedi.

Pendikspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Pendikspor, 4 gol atarken 5 gol yedi.

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