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        Haberler Gündem İstanbul Fatih'te köprü altında sıkışan TIR ekiplerin yardımıyla çıkarıldı - Güncel haberler

        Fatih'te TIR köprü altında sıkıştı

        Fatih'te köprü altında sıkışan TIR, ekiplerin çalışmasının ardından çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 21:29 Güncelleme: 03.05.2024 - 21:29
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        TIR köprü altında sıkıştı
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        Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden Aksaray istikametine giden TIR, köprünün altından geçerken sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edilirken, TIR'ı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlatıldı.

        TIR'ın köprü altında sıkışması caddede trafik yoğunluğuna neden oldu.

        Çalışmalar kapsamında TIR, geri hareket ettirilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı.

        Polis ekipleri eşliğinde ters yönde ilerletilen TIR sahil yoluna götürülürken trafik kısa süreliğine durduruldu.

        TIR'ın bölgeden ayrılmasının ardından trafik normale döndü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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