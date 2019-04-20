Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, 29. hafta mücadelesinde Kayserispor'u ağırlıyor. Alacağı 3 puanla şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray'da Fatih Terim'den ilginç bir karar geldi. İmparator, 21 kişilik maç kadrosunda Sinan Gümüş'e yer vermedi.
Son olarak Fenerbahçe derbisi öncesinde yapılan bir paylaşımda Sinan Gümüş'ün Galatasaray taraftarlarına "Hepsi Suriyeli yemin ediyorum" dediği görülmüş ve futbolcuya tepki gösterilmişti.
Sinan daha sonra bu paylaşım yüzünden özür dilemişti.
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