Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi için tesislerden ayrılması sırasında taraftarların uğurlamasını çeken Diagne'nin videosuna yansıyan sözleri nedeniyle büyük tepki çeken Sinan Gümüş, özür dilese de sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğini tamamen bitirdi.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Kadıköy’de oyuna sonradan girdikten sonra da etkili olmayan 25 yaşındaki oyuncu, maç sonrası Florya’ya takımlarını karşılamaya gelen taraftarlardan da tepki görmüştü. Bu sezon performansıyla sınıfta kalan gurbetçi futbolcunun sezon sonu sözleşmesi sona erecek.

Sarı-Kırmızılı camiada istenmeyen adam durumuna düşen Sinan’ı hem taraftar tepkisi hem de yetersiz performansı nedeniyle teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezonki kadro planlamasında düşünmüyor.

Terim, kalan haftalarda da zorda kalmadıkça öğrencisine görev vermeyi düşünmezken, Sinan’ın sezon sonu bitecek olan kontratı da uzatılmayarak ve yollar ayrılacak.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Sinan Gümüş, takımının Fenerbahçe ile yaptığı derbi maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlarla ilgili "Suriyeli" benzetmesinden dolayı bir özür mesajı yayımlamıştı. Gümüş, Instagram hesabında yer alan mesajında, "Kesinlikle kötü niyetle olmayan bir sözümün yanlış anlaşılmasından dolayı çok ama çok üzgünüm. Kırdığım, üzdüğüm kimse varsa hepsinden özür dilerim" ifadelerini kullanmışı.