Galatasaray derbilerde kayıp

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, son dönemde bu kulvarda oynanan derbilerde kötü bir istatistiğe sahip.
Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'la Süper Lig'de çıktığı son 15 derbinin sadece birinde galip gelebildi.
Galatasaray, bu sürede Fenerbahçe ile oynadığı 8 maçta 2 mağlubiyet ve 6 beraberlik yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile oynadığı 7 maçın 5'ini kaybetti, birinde berabere kaldı, birinden ise galibiyetle ayrıldı.
Rakipleriyle oynadığı bu 15 derbide 9 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.
Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 9 derbide galip gelemedi.
Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta alan Galatasaray, sonraki 9 deplasman müsabakasından 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.
Bu dönemde Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'a konuk olduğu 4 derbinin birinde berabere kaldı, 3'ünü kaybetti.
Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda sadece 5 kez ağları havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.
Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı son 9 karşılaşmada galip gelmeyi başaramadı.
Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında son lig galibiyetini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta 2-1'lik skorla aldı.
Galatasaray, daha sonra Fenerbahçe ile oynadığı 9 müsabakada 6 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray, rakibine karşı Kadıköy'de galibiyet hasretini sürdürdü.
Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 19 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi yine başaramadı.
Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 23. kez karşılaştı.
Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 20'si lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 8 defa da berabere kaldı.
Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 23 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.
Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 15 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 44 gole engel olamadı.
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