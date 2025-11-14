Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek hastaneden çıktı mı, iyileşti mi, yaşıyor mu?

        Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek hastaneden çıktı mı, iyileşti mi?

        15 Ekim'den bu yana tedavisi devam eden Fatih Ürek sağlık durumu merak konusu oluyor. Ünlü şarkıcı kalp durması sebebiyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma gönderilmişti. Son olarak Fatih Ürek hakkında ortaya atılan "Aile içinde miras kavgası var" şeklindeki iddiaya ünlü şarkıcının menajeri cevap verdi. Peki Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek hastaneden çıktı mı, iyileşti mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 17:25 Güncelleme: 14.11.2025 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fatih Ürek son durumu ile gündeme geliyor. Yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören Fatih Ürek’in sağlık durumu sevenleri tarafından araştırılıyor. Sağlık durumu merak edilen 59 yaşındaki şarkıcının sosyal medyada ve bazı programlarda ailesiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Peki Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, hastaneden çıktı mı, iyileşti mi?

        2

        FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NASIL?

        Fatih Ürek’in hastanede tedavisi devam ediyor. Fatih Ürek ile ilgili en son açıklama Mehmet Ali Erbil'den geldi. Erbil, Fatih Ürek'in yoğun bakımda olduğunu konuşamadığını 20 dakika oksijensiz kaldığını, şu an beklemede olduklarını ve bir ay sonra böyle bir süreçten normale dönenler olduğunu dile getirdi.

        3

        FATİH ÜREK'İN MİRAS İDDİASI YALANLANDI

        Fatih Ürek hakkında ortaya atılan "Aile içinde miras kavgası var" şeklindeki iddiaya ünlü şarkıcının menajeri cevap verdi.

        Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 16 Ekim'den bu yana hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Ürek hakkında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Menajeri veya avukatı da o iddialara cevap veriyor.

        O iddialardan biri de Nihat Doğan'dan geldi. Doğan, yaptığı açıklamada; "Net bir bilgi aldım. Fatih Ürek’in aile içinde bir ekimden bu yana miras kavgası var. Fatih’e artık hastanede ailesi bakıyor; ablası, kardeşi... Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken, bazıları paranın peşine düşmüş" dedi.

        Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yaparken sürecin hassasiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı. Siliv, şunları söyledi; "Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler düzenli olarak tarafımdan, hastane yetkililerinden ve avukatı Volkan Alkılıç tarafından kamuoyuna iletilmektedir. Yeni bir gelişme olmadıkça bilgi paylaşmamız mümkün değildir. Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek’in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız.”

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?