FATİH ÜREK'İN MİRAS İDDİASI YALANLANDI

Fatih Ürek hakkında ortaya atılan "Aile içinde miras kavgası var" şeklindeki iddiaya ünlü şarkıcının menajeri cevap verdi.

Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 16 Ekim'den bu yana hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Ürek hakkında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Menajeri veya avukatı da o iddialara cevap veriyor.

O iddialardan biri de Nihat Doğan'dan geldi. Doğan, yaptığı açıklamada; "Net bir bilgi aldım. Fatih Ürek’in aile içinde bir ekimden bu yana miras kavgası var. Fatih’e artık hastanede ailesi bakıyor; ablası, kardeşi... Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken, bazıları paranın peşine düşmüş" dedi.

Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yaparken sürecin hassasiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı. Siliv, şunları söyledi; "Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler düzenli olarak tarafımdan, hastane yetkililerinden ve avukatı Volkan Alkılıç tarafından kamuoyuna iletilmektedir. Yeni bir gelişme olmadıkça bilgi paylaşmamız mümkün değildir. Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek’in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız.”