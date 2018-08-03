FC Wacker Innsbruck - Sturm Graz maçı rakamları

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. FC Wacker Innsbruck, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Sturm Graz takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. FC Wacker Innsbruck, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Sturm Graz, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'dan 349 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Wacker Innsbruck kazanırsa 3.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Sturm Graz sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.
FC Wacker Innsbruck son haftadaki Sturm Graz müsabasında 0-1 yenildi.
Sturm Graz ise FC Wacker Innsbruck karşılaşmasında 0-1 kazandı.
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