AA

Alınan bilgiye göre, müstakil bir binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

AA'nın haberine göre yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binaya giren sağlık ekipleri, yangın esnasında evde yalnız olduğu öğrenilen 4 yaşındaki Bulut Gürgür'ün yaşamını yitirildiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alan çocuğun yakınları gözyaşı döktü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.