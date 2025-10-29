Fed Ekim faiz kararı için geri sayım! Piyasalarda faiz beklentisi ne yönde?
Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasında gerçekleşecek görüşme ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık seyrediyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimin azalması, küresel piyasalarda risk iştahını canlı tutmaya devam ediyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak ve piyasalarda beklenti ne yönde?
Fed faiz kararı, ekonomi piyasalarının gündeminde yer alıyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimin azalması, küresel piyasalarda risk iştahını canlı tutmaya devam ediyor. Bu durum borsalardaki yükselişleri desteklerken, ABD'li şirketlerin açıkladığı bilançolar ise şirketlerin şu ana kadar genel olarak gümrük vergilerinden büyük ölçüde etkilenmediğini ortaya koyuyor. Peki, tüm bu gelişmeler sonrası Fed faiz kararı için piyasalarda ne bekleniyor?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED, bir sonraki faiz kararını 28-29 Ekim 2025 tarihinde açıklayacak. Faiz kararı 29 Ekim 2025 saat 21.00'de açıklanacak.
FED EYLÜL FAİZ KARARI NE OLDU?
Fed eylül ayında beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekmiş ve yılın ilk faiz indirimine gitti.
FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ, PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimin azalması, küresel piyasalarda risk iştahını canlı tutmaya devam ediyor. Bu durum borsalardaki yükselişleri desteklerken, ABD'li şirketlerin açıkladığı bilançolar ise şirketlerin şu ana kadar genel olarak gümrük vergilerinden büyük ölçüde etkilenmediğini ortaya koyuyor.
Piyasalar son gelişmeleri olumlu karşılarken, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmede ulusal güvenlik ve teknoloji rekabeti gibi temel sorunların tamamen çözüleceğine dair tereddütler de devam ediyor.
Başkan Trump'ın Asya turu da devam ediyor. Japonya'da başbakan seçilen Takaiçi Sanae ile bir araya gelen Trump, ABD-Japonya ilişkilerinin benzeri görülmemiş bir güce ulaşacağını söyledi.
Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Trump ve Şi Cinping'in 30 Ekim'de Güney Kore'de yapacakları görüşme öncesinde Washington yönetimine, farklılıkları baskı değil diyalog yoluyla çözme çağrısında bulundu.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'in kritik minerallere yönelik ihracat kontrollerini ertelemesini beklediğini bildirdi.
Bu gelişmelere ek olarak Fed'in yarınki faiz kararı da piyasaların odağında yer alıyor. Para piyasalarında, Fed'in politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılıyor.
ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin azalmasıyla yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebi azalırken, bu durum altın fiyatlarını baskılıyor. Dün yüzde 3,2 değer kaybeden altının onsu, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,50 düşüşle 3 bin 962 dolardan işlem görüyor.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4'ün altına gerileyerek yüzde 3,98'de seyrediyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 98,6 seviyesine inerken, Brent petrolün varil fiyatı OPEC+ ülkelerinin üretimi artırabileceğine yönelik haber akışıyla yüzde 0,7 azalışla 64,7 dolara geriledi.
"PİYASA FED'İN EYLÜL AYINDAKİ TAHMİNLERİNE ŞÜPHEYLE BAKIYOR"
ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley de Fed'in ekim toplantısında da 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının beklendiğini vurguladı.
Fed'in 9 aylık bir aradan sonra eylül ayındaki toplantısında faiz oranlarını düşürmeye devam ettiğini anımsatan Knightley, Fed Başkanı Powell'ın bunu bir "risk yönetimi" hareketi olarak nitelendirdiğini belirtti.
Knightley, "Hedefin üzerinde enflasyon bir sorun teşkil ediyor ve tarifeler tehdit oluşturmaya devam ediyor ancak tarife kaynaklı fiyat artışlarının korkulduğu kadar agresif bir şekilde gerçekleşmediğini söylemek doğru olur." dedi.
İş dünyası anketlerinin ekonominin durumu hakkında pek de iyimser bir tablo çizmediğini dile getiren Knightley, bu nedenle Fed'in ekim toplantısında faiz oranlarını düşürmesini ve aralık ayında da 25 baz puanlık bir indirime gideceği öngörüsünde bulundu.
Knightley, şöyle devam etti:
"Fed, eylül ayındaki FOMC toplantısında kendi tahminlerini güncelledi ve yetkililerin medyan beklentisi, bu iki faiz indirimine ek olarak 2026'da yapılacak bir faiz indiriminin enflasyonu kontrol altında tutarken büyümeyi desteklemeye yeteceği yönündeydi. Piyasa, hızla soğuyan iş piyasasının daha agresif eylemler gerektireceğine inanarak bu tahminlere şüpheci yaklaşıyor. Fed'in 2026'da 2 faiz indirimi yapmasını öngörüyoruz."