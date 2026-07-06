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        Haberler Bilgi Gündem FED FAİZ KARARI AÇIKLANMA TARİHİ | FED Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        FED FAİZ KARARI AÇIKLANMA TARİHİ | FED Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Piyasalarda yön arayışı sürerken, faiz politikasına ilişkin ipuçları ve olası senaryolar yoğun şekilde tartışılıyor. Uzman yorumları ve beklenti anketleri farklı ihtimalleri işaret ederken, açıklamanın ardından oluşacak yeni tablo şimdiden merak konusu. Ekonomik dengeleri doğrudan etkileyebilecek bu kritik gelişme, sadece ABD'yi değil, küresel finans sisteminin tamamını yakından ilgilendiriyor. Peki, FED Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-06 14:08:11 Güncelleme:
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        1

        Piyasalarda yön arayışı sürerken, faiz politikasına ilişkin ipuçları ve olası senaryolar yoğun şekilde tartışılıyor. Uzman yorumları ve beklenti anketleri farklı ihtimalleri işaret ederken, açıklamanın ardından oluşacak yeni tablo şimdiden merak konusu. Ekonomik dengeleri doğrudan etkileyebilecek bu kritik gelişme, sadece ABD’yi değil, küresel finans sisteminin tamamını yakından ilgilendiriyor. Peki, FED Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        FED TEMMUZ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ABD Merkez Bankası (Fed), Temmuz ayına ilişkin faiz kararını görüşmek üzere 29 Temmuz 2026 tarihinde toplanacak. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından alınan karar, aynı gün Türkiye saatiyle 21.00’de açıklanacak. Kararın hemen sonrasında ise Fed Başkanı Kevin Warsh’ın TSİ 21.30’da gerçekleştireceği basın toplantısında, hem mevcut ekonomik görünüm hem de gelecek döneme dair önemli sinyaller vermesi bekleniyor.

        Küresel piyasaların yakından takip ettiği bu kritik süreçte, yalnızca faiz oranı değil, Fed’in ileriye dönük politika mesajları da yatırımcıların odağında olacak. Özellikle enflasyon, istihdam ve büyüme verilerine ilişkin yapılacak değerlendirmelerin, piyasalarda yeni fiyatlamalara yol açabileceği öngörülüyor.

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        HAZİRAN FED FAİZ KARARI

        ABD Merkez Bankası (Fed), yeni Başkanı Kevin Warsh yönetiminde gerçekleştirdiği ilk toplantıda, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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