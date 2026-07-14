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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Altın ve döviz yatırımcısının gözü kararda! Fed faizleri yükseltecek mi?

        Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Altın ve döviz yatırımcısının gözü kararda! Fed faizleri yükseltecek mi?

        ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi geri sayım devam ediyor. Özellikle de altın ve döviz yatırımcıları merak içerisinde "Fed faizleri yükseltecek mi?" ve "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorularının cevabını araştırıyor. Merak edilen soruların cevabını sizler için haberimizde derledik. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faizleri yükseltecek mi? İşte sorgulanan ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 12:34 Güncelleme:
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        1

        ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı ekonomi gündemini takip edenlerin ve yatırımcıların gündeminde ilk sırlarda yer alıyor. En çok sorgulananlar arasında ise "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?" ve "Fed faizleri yükseltecek mi?" sorusunun cevabı ilk sırlarda yer alıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte sorgulanan ayrıntılar...

        2

        ABD MERKEZ BANKASI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Temmuz 2026 Fed faiz kararı 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.

        3

        FED FAİZLERİ YÜKSELTECEK Mİ?

        ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, New York İşletme Ekonomisi Derneği'nde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin görünümü ve bunun para politikası üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Gümrük vergilerinden kaynaklanan yüksek mal maliyetlerine ve Orta Doğu'daki çatışmaların yol açtığı enerji fiyatı artışlarına rağmen, hanehalkı ve işletmelerin harcamalarının dirençli bir seyir izlediğine işaret eden Waller, istihdamın Fed'in hedefine yakın seyretmesiyle birlikte iş gücü piyasasının da istikrarını koruduğunu söyledi.

        Waller, "Dolayısıyla, ekonominin reel tarafının iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Ancak enflasyon ve para politikası konularında bir yol ayrımında olduğumuza inanıyorum." dedi.

        Çekirdek enflasyonun ocak ayında yükselişe geçtiğine işaret eden Waller, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol ve diğer emtiaların üretim ve nakliyesini sekteye uğratmasının ardından bu artışın hızlandığını kaydetti.

        Waller, çekirdek enflasyonun sergilediği yüksek seyirden endişe duyduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla asıl soru şu: Çekirdek enflasyon yukarı yönlü seyrini sürdürecek mi, yoksa yüzde 2'lik hedefimize doğru gerilemeye başlayacağı bir dönüm noktasına mı ulaştı? İzleyeceği yön, para politikasının seyri açısından çok farklı sonuçlar doğuracaktır." diye konuştu.

        Politikayı aşırı sıkılaştırmaktan ve resesyon riskini doğurmaktan kaçınmanın da önemine işaret eden Waller, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin, para politikasının izleyeceği uygun yolu belirlemek adına inceleyeceği verilerden biri olacağını söyledi.

        Waller, "Bu hafta çekirdek enflasyon verisi yine yüksek gelirse, FOMC'nin yakın vadede para politikasını sıkılaştırmayı değerlendirmesi gerekecektir." ifadesini kullandı.

        Enflasyonu dizginlemek adına gereğinden erken tepki vermekten de kaçınmaları gerektiğinin altını çizen Waller, aynı zamanda müdahale etmekte geç kalarak 2021 ve 2022'de yapılan hataları tekrarlamamaları gerektiğini dile getirdi.

        Waller, politika açısından bir yol ayrımında olduklarını vurgulayarak, atılacak doğru adımın, gelecek verilere bağlı olacağına dikkati çekti.

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