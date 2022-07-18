Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasalarda gözler Amerika Merkez Bankası Fed'in yapacağı faiz kararı açıklamasına kilitlenmiş durumda. Haziran ayı faizini 0,75 baz puan artırarak yüzde 1,75'e yükselten Fed'in enflasyon oranlarının yüksek açıklanması nedeniyle bu ay da faiz artımına gidip gitmeyeceği merak ediliyor. Peki Fed faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Temmuz 2022 Fed faiz beklentisi nedir? İşte Fed faiz kararı toplantısı tarihi...