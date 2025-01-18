Fed, Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı'ndan çekildi

Fed'den yapılan açıklamada, NGFS'nin çalışmalarının kapsamının giderek genişlediği ve bankanın yasal yetki alanının dışında kalan daha geniş bir konu yelpazesini kapsar hale geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Fed'in merkez bankaları ve denetçilerin yer aldığı NGFS'den çekildiği belirtildi.

NGFS, Aralık 2017'de 8 merkez bankası ve denetleyici tarafından Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için gereken küresel müdahaleyi güçlendirmeye yardımcı olmak, riskleri yönetmek ve çevresel açıdan sürdürülebilir kalkınma bağlamında ana akım finansmanı harekete geçirmek için finansal sistemin rolünü artırmak amacıyla kuruldu.

Fed, halihazırda 160'dan fazla üyesi ve gözlemcisi bulunan NGFS'ye 2020'de katılmıştı.