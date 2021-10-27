ABD Merkez Bankası 2021 toplantı takvimini belirlemişti. Her yıl 8 kez bir araya gelen FED'in 7. toplantısı Kasım ayında gerçekleşecek. Peki FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olur? İşte detaylar...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

FED toplantısının tarihleri 21-22 Eylül olarak duyurulmuştu. FED toplantısı yarın gerçekleştirilmesi beklenirken faiz kararının akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. Önümüzdeki FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.

FED FAİZ KARARI TAHMİNİ

ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.