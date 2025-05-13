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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman?

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe Beko ile Galatasaray, sezonun son haftasında kozlarını paylaşacak. Basketbolseverlerin büyük bir merakla beklediği mücadele, yayın saati ve kanalıyla da gündemdeki yerini aldı. Taraftarlar, "Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtını arıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 23:58 Güncelleme: 13.05.2025 - 23:58
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        Basketbol Süper Ligi’nde sezonun final haftasında gözler dev derbiye çevrildi. Ezeli rakipler Fenerbahçe Beko ile Galatasaray, ligdeki son maçlarında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sporseverler, karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

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        FENERBAHÇE BEKO-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00'de başlayacak.

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        FENERBAHÇE BEKO-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Müsabaka beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

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