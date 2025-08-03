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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Khem Birch'ün sözleşmesini uzattı - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Khem Birch'ün sözleşmesini uzattı

        Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Kanadalı pivot Khem Birch'ün sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 13:31 Güncelleme: 03.08.2025 - 13:31
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        Fenerbahçe Beko'da Khem Birch'ün sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sonuna dek uzatıldı. 2024 yılında takıma katılan Kanadalı pivot, Euroleague şampiyonluğuyla taçlanan tarihi sezonda takımına önemli katkılar vermişti.

        Khem Birch, 2024-25 sezonunda EuroLeague’de 36 maçta forma giyerek 5.4 sayı, 4.7 ribaund, 0.7 blok ve 8.0 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Kanadalı sporcu, Basketbol Süper Ligi’nde ise 28 karşılaşmada 5.9 sayı, 4.1 ribaund, 0.6 blok ve 9.4 verimlilik puanı ortalamalarına erişti. Başarılı oyuncu, BSL Play-off final serisindeki harika performansıyla “Finallerin MVP’si” ödülüne de layık görülmüştü.

        Fenerbahçe Kulübü transferle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Khem Birch’e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında yeni zaferler yaşamasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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