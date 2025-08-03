Fenerbahçe Beko, Khem Birch'ün sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Beko'da Khem Birch'ün sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sonuna dek uzatıldı. 2024 yılında takıma katılan Kanadalı pivot, Euroleague şampiyonluğuyla taçlanan tarihi sezonda takımına önemli katkılar vermişti.

Khem Birch, 2024-25 sezonunda EuroLeague’de 36 maçta forma giyerek 5.4 sayı, 4.7 ribaund, 0.7 blok ve 8.0 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Kanadalı sporcu, Basketbol Süper Ligi’nde ise 28 karşılaşmada 5.9 sayı, 4.1 ribaund, 0.6 blok ve 9.4 verimlilik puanı ortalamalarına erişti. Başarılı oyuncu, BSL Play-off final serisindeki harika performansıyla “Finallerin MVP’si” ödülüne de layık görülmüştü.