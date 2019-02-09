Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kayseri deplasmanında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ise pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Zenit maçının hazırlıklarını sürdürecek.