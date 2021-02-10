Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e uzatmalara giden maç sonucunda elenenirken taraftarlar da teknik heyet ve futbolculara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Sosyal medyada bunlar yaşanırken Fenerbahçe'nin eski teknik direktör Christoph Daum'dan ise manidar bir paylaşım geldi. Fenerbahçe'yi daha önce 2 kez şampiyonluğa ulaştıran Alman teknik adam, Instagram hesabından "İkinci vatanım Türkiye" paylaşımı yaptı ve eşiyle Sultan Ahmet Camii önündeki eski bir fotoğrafını yayımladı.

Fotoğraf kısa sürede büyük ilgi gördü.