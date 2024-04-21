Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos ekibine elenen sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek hem moral kazanmayı hem de şampiyonluk yarışında önemli bir engeli aşmayı hedefliyor.

Ligde oynadığı son 7 müsabakayı kazanan İsmail Kartal'ın ekibi, haftaya 85 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde giriyor. FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK Fenerbahçe, zorlu Sivas deplasmanında tek oyuncusundan yararlanamayacak.