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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak. Ligde oynadığı son 7 müsabakayı kazanan İsmail Kartal'ın ekibi, haftaya 85 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde giriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 11:53 Güncelleme: 21.04.2024 - 11:53
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        Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos ekibine elenen sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek hem moral kazanmayı hem de şampiyonluk yarışında önemli bir engeli aşmayı hedefliyor.

        Ligde oynadığı son 7 müsabakayı kazanan İsmail Kartal'ın ekibi, haftaya 85 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde giriyor.

        FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

        Fenerbahçe, zorlu Sivas deplasmanında tek oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertliler sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, müsabakada takımını yalnız bırakacak.

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        Olympiakos maçında hafif sakatlık yaşayan Rodrigo Becao'nun durumuna ise son antrenmanın ardından teknik heyet karar verecek.

        SINIRDA YEDİ İSİM

        Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

        Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

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