Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinde bulunan Erwin Koeman, maç sonrasında şunları söyledi:

"Genel olarak iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Yüzde 60 olarak topla oynadık, 26 orta yaptık, hücum futbolu oynamaya çalıştığımızı gösteren veriler bunlar. Kazanmamız gerekiyordu, biliyorum ama oyuncularım 95 dakika boyunca harika mücadele etti. Kazanamadık, hayal kırıklığı yaşıyoruz."

"ISLAM GOL ATAMADI ANCAK ONA İNANIYORUM"

"Bazı oyuncularımızın yorgun olması gibi bir durumu maç öncesinde de söyledim. Bazı oyuncuları kullanamıyoruz. Ekici ve Valbuena oyundan çıkmaları gerektiği için çıktılar. Islam'dan daha fazlasını bekliyoruz tabii ki. Çok çalışıyor, çabalıyor. İstediğimiz golleri atamamış olabilir ancak hala bizim oyuncumuz. Ben ona inanıyorum."

14 HAFTADA 14 GOL ATILMASI SORUSUNA: "BAŞA ÇIKMAM GEREKEN BAŞKA DURUMLAR VAR"

14 haftada 14 gol atılmasının yöneltildiği soruyu da yanıtlayan Koeman, şunları söyledi:

"Bu sezonun başından bu yana gelen bir hikaye. Benim başa çıkmam gereken bir durum var. Cezalı, sakat oyuncular var. Belki daha genç oyunculara ihtiyacımız var. Bunları yapmam gerekiyor, bunları yapacağım. O yüzden bu soruyu cevaplayamayacağım, benim için önemli olan içerisinde bulunduğumuz bu an"

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