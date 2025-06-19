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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Yoane Wissa yarışı! - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Yoane Wissa yarışı!

        Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. İngiliz basını, iki kulüp için flaş bir iddia ortaya attı ve Brentford forması giyen Yoane Wissa ile ilgilenildiğini belirtti. İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 12:41 Güncelleme: 19.06.2025 - 12:41
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        Transfer döneminin resmen başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe ve Galatasaray çalışmalarına hız verdi.

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        İngiliz basınına göre iki kulüp, önceki transfer dönemlerinde olduğu gibi bir isimde daha karşı karşıya geldi.

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        YOANE WISSA HAMLESİ!

        Team Talk'ın haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Brentford forması giyen Yoane Wissa ile ilgileniyor.

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        F.BAHÇE ÇOK İSTEKLİ

        Transferde sarı-lacivertlilerin çok istekli olduğu ve oyuncuyu hücum kadrolarına önemli bir katkı olarak gördüğü kaydedildi.

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        OSIMHEN'İN ALTERNATİFİ...

        G.Saray'ın da yarışa katıldığı aktarılan haberde, sarı-kırmızılıların Osimhen'i transfer edememesi halinde oyuncuyu B planı olarak belirlediği iddia edildi.

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        İki Türk ekibin de İngiliz temsilcisine 30-32 milyon Euro civarında ödeme yapabileceği ifade edildi.

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        TRANSFERDE 3 RAKİP!

        Wissa ile ayrıca Premier Lig temsilcilerinden Arsenal, Tottenham ve Nottingham Forest'ın da devrede olduğu aktarıldı.

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        Haberde, Ocak ayında Nottingham Forest'ın Demokratik Kongolu golcüyü devre arasında istediği ve 22 milyon Sterlin'lik (yaklaşık 25.7 milyon Euro) teklifinin reddedildiği belirtildi.

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        BONSERVİSİ 58 MİLYON EURO!

        Brentford'un 28 yaşındaki santrfor için istediği bonservisin 50 milyon Sterlin (yaklaşık 58 milyon Euro) olduğu haberin detaylarında yer aldı.

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        Yoane Wissa, geçtiğimiz sezon 39 maçta 20 gol - 5 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 79 dakika sahada kaldı.

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        Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olan Yoane Wissa'nın Brentford ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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