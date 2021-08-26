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Fenomenlere çekiliş şoku! Enes Batur, Reynmen ve Doğan Kabak...

Sosyal medya üzerinden yaptıkları yayınlarda, Milli Piyango İdaresi'nden izin almadan çekiliş düzenledikleri belirlenen 16 kişi hakkında soruşturma açıldı

Fenomenlere flaş
Fenomenlere şok! Enes Batur, Reynmen ve Doğan Kabak...
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AA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Enes Batur, Sezgin Yılmaz, Tamer Yeşildağ, Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Reynmen, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy'un da aralarında bulunduğu 16 kişinin sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları yayınlarda izinsiz çekiliş düzenledikleri belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Piyango İdaresi'nden izin alınmadan yapılan bu çekilişler üzerine sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlattı.

Bunun üzerine şahıslar ifadelerinin alınması için emniyete çağrıldı.

Soruşturma kapsamında 6 kişinin ifadesinin alındığı, diğerlerinin ise bugün ve yarın emniyete giderek ifadelerini verecekleri öğrenildi.

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