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Reynmen'e şok!

Youtube'da paylaştığı videolar ile adından söz ettirdikten sonra şarkıcılığa adım atan Reynmen’in Twitter hesabı askıya alındı

Reynmen'e şok! - Magazin haberleri

Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın Twitter hesabı kapandı. Instagram sayfası üzerinden bir paylaşım yapan Reynmen, Twitter hesabının askıya alındığını duyurdu. Bu duruma şaşıran Reynmen, “Nasıl ya” notunu düştü.

ENES BATUR'A DA YOUTUBE'DAN KISITLAMA GELMİŞTİ

Türkiye'nin en çok takipçiye sahip Youtuber'ı olan Enes Batur, 'Topluluk kurallarını' ihlal ettiği gerekçesiyle platformdan ceza almıştı.

Batur "Sinir krizi geçireceğim gerçekten. 5 yıl önce yayınladığım bir video yüzünden ihtar aldım. YouTube'a video yüklemem yasaklandı. Sıkıntıyı çözmeye çalışacağım bakalım dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

YOUTUBE TOPLULUK KURALLARI HAKKINDA

YouTube, içerik üreticilerinin Topluluk Kuralları'na uyması gerektiğini belirtiyor. Bu genel kurallar YouTube'un dinlemek, paylaşmak ve topluluk oluşturmak için ideal bir platform olmasına yardımcı olduğu ifade ediliyor. YouTube'da izin verilen içerik türleri, spam veya taciz gibi davranışları yasaklayan kurallar ve daha birçok konu bu kurallarda özetleniyor.

Yüklenen içeriğin Topluluk Kuralları'na uygun olmadığı tespit edilirse uyarı alınıyor (ilk ihlal için). İçeriğin YouTube'un politikalarını tekrar ihlal ettiği tespit edilirse Topluluk Kuralları ihtarı veriliyor. Uyarının ardından:

* Bir ihlal daha gerçekleşmesi, ihtar almak anlamına gelir ve bir hafta boyunca paylaşım (video, canlı yayın, özel küçük resim ve yayın) yapılamaz.

* 90 gün içinde ikinci ihtarı almak, iki hafta boyunca paylaşım (video, canlı yayın, özel küçük resim ve yayın) yapılamaz.

* 90 gün içinde üç ihtar alınması durumunda kanal kapatılır.

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