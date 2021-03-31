"KİMSEYE EŞLİK ETMİYORUM"

Konuyla ilgili Instagram'dan yayınladığı video ile açıklama yapan Betül Lily ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"Bu kış buraya çok sık geldim" diyen Lily, "Siz de zaten beni takip ediyorsunuz. Burada çok fazla arkadaşlarım var. Buraya arkadaşlarımla geliyorum, kayıyorum ve çok eğleniyorum. Birincisi; kimseye eşlik etmiyorum. İkincisi; bazen cümleleriniz çok cinsiyetçi olabiliyor. Ben bu durumdan rahatsızlık duydum. O yüzden biraz kelimelerinize dikkat etmenizi öneririm" ifadelerini kullandı.