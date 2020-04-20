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Son dönemlerde dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı insanlar evlerine kapanarak gerekli tedbirleri almaya devam ediyor.

Şarkıcı Ferah Zeydan da, komşularına balkondan konser verdi. Uzun süredir Mersin’de yaşayan Zeydan, salgın nedeniyle sokağa çıkmayan mahalle sakinlerine geçtiğimiz akşam gitar eşliğinde şarkılar söyledi.

KOMŞULARINA MORAL VERDİ

Komşularından gelen istek parçaları da geri çevirmeyen müzisyen, "Sesine güvenen var mı?" diye sorarak şakalaştı.

'İsyan', 'Hangimiz Sevmedik', 'Aldırma Deli Gönlüm' gibi şarkıları seslendiren Ferah Zeydan, gördüğü ilgiden dolayı komşularına "Devamı Gelsin mi?" şeklinde seslenerek yeni bir mini konser sözü daha verdi.

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