        FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki mahrem yapısına darbe: 22 gözaltı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki mahrem yapısına darbe: 22 gözaltı!

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyonlar sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 09:05 Güncelleme: 18.11.2025 - 09:44
        FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapısına darbe
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

        'MAHREM İMAMLARI'YLA İLETİŞİM KURDULAR

        AA'daki habere göre şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün sözde "mahrem imamlarıyla" haberleştikleri tespit edildi.

        22 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

        Bu kapsamda, Başsavcılık tarafından 8'i muvazzaf asker, 6'sı emekli asker, 4'ü daha önce görevinden ihraç edilen asker, 3'ü aktif kamu görevlisi ve 1'i özel sektör çalışanı olmak üzere 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Şüphelilerin, Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına yönelik işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

        #fetö operasyon
        #Son dakika haberler
