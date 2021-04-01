Feyza Çıpa: Çok yakında güzel projeler olacak

"Çok yakında güzel projeler olacak" 0:00 / 0:00

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Yaklaşık 8 yıl aşk yaşadığı Kutsi ile yollarını geçtiğimiz aylarda ayıran oyuncu Feyza Çıpa, uzun süredir ortalarda görünmüyordu.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Feyza Çıpa, önceki gün iş insanı arkadaşı Murat Cevahiroğlu ile birlikte Bebek'teki bir restoranda objektiflere yansıdı.

Çıkışta gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Çıpa, "Arkadaşlarımızla yemek yedik. Çok yakında güzel projeler olacak. Sürpriz olsun" ifadelerini kullandı. İkili ardından, oradan ayrıldı.

"HERKES MUTLU OLSUN" DEMİŞTİ

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, yaklaşık 8 yıl aşk yaşadığı sevgilisi Feyza Çıpa'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi Sibel Ülker ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Sürpriz nikah sonrasında Feyza Çıpa'nın ne diyeceği merak konusu olmuştu. Çıpa’nın sanılanın aksine bu evliliğe çok sevindiği ortaya çıkmıştı.

"Huzur Sokağı" adlı dizide ikilinin aşkının en yakın tanığı olan oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu, Feyza ile aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle anlatmıştı:

Kutsi’nin evleneceğini Feyza’dan duydum. Nikahtan kısa bir süre önce beni aradı. “Kutsi kiminle evleniyor, biliyor musun? Haydi tahmin et” dedi. Ben de isim sayıyorum, tabii bilemedim. Ama evlenmesine sevindim. Feyza da çok mutluydu, “Herkes mutlu olsun” dedi. Asla hiç üzülmedi. Keyfi yerinde.