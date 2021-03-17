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Feyza Çıpa: Güzel havayı değerlendirmek istedim

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen oyuncu Feyza Çıpa, gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmedi. Çıpa, "Baharlık alışverişe geldim. Güzel havayı değerlendirmek istedim" dedi

Feyza Çıpa: Güzel havayı değerlendirmek istedim - Magazin haberleri
"Güzel havayı değerlendirmek istedim"
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HABERTURK.COM

Yaklaşık 8 yıl aşk yaşadığı Kutsi ile yollarını geçtiğimiz aylarda ayıran oyuncu Feyza Çıpa, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. 35 yaşındaki Çıpa, dünyaca ünlü markaların sezonluk ürünlerini inceleyip, alışveriş yaptı.

Daha sonra kahve alan Feyza Çıpa, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmadı. Gazetecilerin objektiflerine poz veren ünlü oyuncu, "Baharlık alışverişe geldim. Güzel havayı değerlendirmek istedim" ifadelerini kullandı.

"HERKES MUTLU OLSUN"

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, yaklaşık 8 yıl aşk yaşadığı sevgilisi Feyza Çıpa'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi Sibel Ülker ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Sürpriz nikah sonrasında Feyza Çıpa'nın ne diyeceği merak konusu olmuştu. Çıpa’nın sanılanın aksine bu evliliğe çok sevindiği ortaya çıkmıştı.

"Huzur Sokağı" adlı dizide ikilinin aşkının en yakın tanığı olan oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu, Feyza ile aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle anlatmıştı:

Kutsi’nin evleneceğini Feyza’dan duydum. Nikahtan kısa bir süre önce beni aradı. “Kutsi kiminle evleniyor, biliyor musun? Haydi tahmin et” dedi. Ben de isim sayıyorum, tabii bilemedim. Ama evlenmesine sevindim. Feyza da çok mutluydu, “Herkes mutlu olsun” dedi. Asla hiç üzülmedi. Keyfi yerinde.

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