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        Haberler Magazin Filenin Sultanları'nın efsanesiydi! Natalia Hanikoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı!

        Filenin Sultanları'nın efsanesiydi! Natalia Hanikoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı!

        2003 yılında Filenin Sultanları'nın efsane kadrosunda Neslihan Demir, Esra Gümüş, Bahar Mert, Sinem Akap, Özlem Özçelik, Aysun Özbek, Mesude Kuyan, Pelin Çelik, Çiğdem Can Rasna, Gülden Kayalar ve Seda Tokatlıoğlu gibi isimlerle forma terleten Natalia Hanikoğlu son haliyle gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 10:13 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:13
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        Filenin Sultanları'nın efsane pasör çaprazlarından biri olan Natalia Hanikoğlu, yıllar sonraki değişimiyle gündem oldu. Ünlü voleybolcunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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        Rus asıllı Türk vatandaşı olan 1975 doğumlu ve 1.89 boyundaki Natalia Hanikoğlu, voleybol kariyerine Rusya'da başlamış ve profesyonel olarak CSKA Moskova takımında yer almıştı.

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        Natalia Hanikoğlu Rusya'da Odinsova, İtalya'da Ancona'da oynadıktan sonra Türkiye'de Kocaelispor'a transfer olmuştu. Türkiye'ye transferinden sonra Türk vatandaşlığına geçen başarılı sporcu, daha sonra Eczacıbaşı'nda oynamaya başladı.

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        Eczacıbaşı'ndan sonra Dinamo Moskova ve Beşiktaş'ta oynayan Hanikoğlu voleybola bir sene ara verdikten sonra Eczacıbaşı ile kariyerine devam etti. Uzun yıllardır ortada görünmeyen ve Instagram hesabı da gizli olan Hanikoğlu'nun son hali şaşırttı.

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        İşte Natalia Hanikoğlu'nun son hali...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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