Fındık bahçesinde ot biçerken fark etmedi canından oldu 0:00 / 0:00

DHA

Ordu'da fındık bahçesinde çalıştığı sırada, elektrik akıma kapılan Mehmet Gündoğdu (40) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Gölköy ilçesi Alanyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık bahçesinde motorla ot biçen Mehmet Gündoğdu, elektrik direğinden sarkan tel ile temas etti. Elektrik akımına kapılan Gündoğdu, yere yığıldı.

Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık görevlileri, ağır yaralanan Gündoğdu'yu ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Gündoğdu, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Mehmet Gündoğdu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.