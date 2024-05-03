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        Haberler Gündem Güncel Firari hükümlü havalandırmada yakalandı

        Firari hükümlü havalandırmada yakalandı

        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firari bir hükümlüyü evinin banyosunun havalandırma boşluğunda yakaladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 22:07 Güncelleme: 03.05.2024 - 22:07
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        Firari hükümlü havalandırmada yakalandı
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        Malatya'da 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü O.A., evinin yatak odasında bulunan ebeveyn banyosunun havalandırma kısmında yakalandı.

        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda hakkında kesinleşmiş 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.A.'nın ikametinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Fotoğraf: DHA

        O.A., isimli firari ikametinin yatak odasında bulunan ebeveyn banyosunun havalandırma kısmında yakalandı. Yakalanan firari sağlık kontrollerinin ardından emniyetteki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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