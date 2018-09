Kur fırsatçılarına tepki

Ticaret Bakanlığı, son günlerde kurları bahane ederek ürünlerine zam yapan firmalara karşı önemli bir açıklama yapmış, açıklamada "Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılması, aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına alındı" denilmişti. Market zincirlerinin de bazı ürünlere bu kapsamda zam yaptığı gözlendi. Konuya ilişkin tepkiler ise gecikmedi.

BENDEVİ PALANDÖKEN: KİMSE KAFASINA GÖRE FİYAT BELİRLEYEMEZ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Özellikle yaz sezonunda tatil bölgelerindeki bazı işletmelerin fırsatçılık yaparak döviz üzerinden ürün ve hizmet fiyatı belirlemesi yanlış bir uygulama. Türkiye’deki hiçbir kurum ve kuruluş, Türk parası dışında ürün ve hizmet fiyatı belirleyemez. Küçük büyük tüm işletmeler, ürün ve hizmet fiyat listelerini müşterilerinin en iyi şekilde göreceği bir yere asmak zorundadır” dedi.

Hiçbir işletmenin kafasına göre ürün ve hizmet fiyatı belirleme yetkisi olmadığını ve fiyatların müşterilerin açıkça görebilecekleri bir yere asmaları gerektiğini ifade eden Palandöken, “Turistlerin yoğun olduğu tatil bölgelerindeki bazı işletmelerin ürün fiyatlarını döviz üzerinden belirlediği ve müşterilerin bu fiyatları hesap öderken öğrendiği yönünde şikayetler alıyoruz. Ülkemizin sınırları içinde faaliyet gösteren hiçbir işletmenin böyle bir yetkisi yok. Özellikle tatil bölgelerindeki işletmelerin yabancı turistleri öne sürerek fiyatlarını döviz üzerinden belirlemesi yanlış bir uygulama. Önceki yıllara göre bu yıl turizm sektöründe yaşanan gelişmeler, ürün ve hizmet fiyatları yüzünden sekteye uğramamalı. Geçmiş yıllarda çok fazla turist çeken ancak pahalılık nedeniyle artık turistlerin gitmekten vazgeçtiği Dubai örneğine benzemeyelim. Hedeflediğimiz turist sayısına ulaşma yolunda ilerlerken bu turist sayısını arar hale gelmeyelim” diye konuştu.

FATİH ALTAYLI: UTANMAZLIK ZAMLARI

Konuyu köşesine taşıyan Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın yazısı:

Siz istediğiniz kadar yeni falan deyin, her şey aslına rücu ediyor.

Ülkeyi kim yönetirse yönetsin, nasıl yönetirse yönetsin tepkiler, tavırlar değişmiyor.

Sadece açıktan yapılamayanlar gizliden yapılır hale geliyor.

Yok yok öyle çok derin bir mevzudan bahsetmeyeceğim.

Basit, bildiğimiz, alıştığımız bir şeyden söz etmek istiyorum.

Yüksek enflasyon dönemlerini yaşayanlar hatırlar, etiketler her gün değişir, fiyatlar her gün yukarı çekilirdi.

Üstelik de büyük bir fırsatçılıkla.

Kur 1 artarsa fiyatlar 1,5 atardı.

Bu da bir sonraki kur artışını tetikler, kısır döngü içinde yuvarlanır giderdik.

Şimdi yine o günlerdeki alışkanlıklara döndü bazı fırsatçılar.

Mesela önümde bir ürün duruyor.

Etiketinde 1,25 TL yazıyor.

Dolaptan bulduğum 15 gün önce alınmış aynı paketin üzerindeki fiyat ise 1 TL.

Yani 1 ayda içinde yüzde 25 zam gelmiş zannediyorsunuz değil mi?

Etiketi incelemezseniz durum bu.

Ama etikete iyice bir bakarsanız 1 ay önce 1 TL’ya aldığınız ürünün 120 gr olduğunu görürsünüz.

Dün 1,25 TL’ye aldığınız ürünün ise 91 gr.

Yani aslında ürünün kilo fiyatındaki artış yüzde 70’e yakın.

Ve üstelik bu ürün yüzde yüz yerli.

Dediğim gibi tavırlar değişmiyor asla.

Siz değiştirdik zannediyorsunuz, aslında Türkiye sizi değiştiriyor.

