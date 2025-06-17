Flaş iddia: Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!
Fenerbahçe'nin alt yapısından yetişen milli futbolcu Merih Demiral için Sarı-Lacivertli kulübün bir girişimde bulunduğu fakat Merih'in bu teklifi reddettiği iddia edildi. İşte detaylar...
Süper Lig'in sona ermesiyle takımlar transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Fenerbahçe'de de hareketli saatler yaşanırken stoper bölgesi için sürpriz bir isim gündeme geldi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe ve Atletico Madrid, Merih Demiral'a ilgi gösterdi.
Milli futbolcu için nabız yoklayan iki kulübün oyuncunun şartları hakkında bilgi aldığı kaydedildi.
AL-AHLI'DE DEVAM ETMEK İSTİYOR
Merih Demiral hem Fenerbahçe'nin hem de Atletico Madrid'in ilgisine rağmen Al Ahli'de devam etmek istediğini iletti.
Al Ahli'de geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Merih Demiral, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki milli futbolcunun Al Ahli ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.