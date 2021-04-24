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Tunus asıllı Fransız vatandaşı saldırgan Rambouillet'te bir polis karakolunda kadın polis memurunu bıçaklayarak öldürmüş saldırı sonrasında terör soruşturması başlatılmıştı. İki çocuk annesi olduğunu bilinen polis memuru olay sırasında hayatını kaybetti, saldırgansa polis tarafından öldürüldü.

Fransa Başbakanı Jean Castex, cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada polis memurunun öldürülmesini ulusa saldırı olarak nitelendirdi. Saldırının niteliğinin aynı zamanda, Fransa Cumhuriyeti’ne yönelik olduğunu ifade eden Castex, ‘‘Bir kez daha Cumhuriyet saldırıya uğradı ve Fransa tehdit edildi’’ diyerek tepkisini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Emmanuel Macron, saldırının bir terör saldırısı niteliğinde olduğunu söylemişti.

Saldırganın kimliği henüz tespit edilmedi. Saldırı sonrasında olayın radikal dini örgütlerle ilişkili olduğunu ifade eden Fransa'nın soruşturması devam ediyor.