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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Türkiye için tepki çeken ifadeler!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir televizyon kanalına verdiği röportajda Türkiye'ye yönelik tepki çeken ifadeler kullandı. Macron, Türklerin, Fransa'da düzenlenecek bir sonraki seçimde müdahale girişimlerinin olacağını öne sürdü.

SON DAKİKA: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Türkiye için tepki çeken ifadeler! - Haberler
Macron'dan Türkiye için tepki çeken ifadeler!
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AA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türklerin, Fransa'da düzenlenecek bir sonraki seçimde müdahale girişimlerinin olacağını iddia etti.

Macron'un, France 5 televizyon kanalı ile yaptığı röportaj yayımlandı. Bu röportaj, Macron'un, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2 Mart'ta video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapıldı.

Türkiye'nin Fransa'nın ortağı olup olmadığı sorusuna yanıt veren Macron, "Suriye bölgesinden tehlikeli kişiler geldiğinde güvenlik konusunda ortaktır. Göç konusunda da ortaktır. İstediğimizi söyleyebiliriz ama Türkiye, dünyada Suriye bölgesinden en çok sığınmacı bulunduran ülkedir." dedi.

"GÖÇ KONUSUNDA TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Türkiye'de 3,5 milyon sığınmacının bulunduğunu ifade eden Macron, "Göç konusunda Türkiye ile çalışmamız gerekiyor. Bir günde 'Sizinle çalışamayız, diyalog yok.' dersek kapıları açarlar ve 3,5 milyon sığınmacı Avrupa'ya gelir. (Türkiye'ye karşı) Katı tutum alsak da Türkiye ile çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Macron, Fransa'nın İslam ile ilgili sorunu olduğu bilgisini paylaşmanın yanlış olduğunu anlatarak şunları söyledi:

"Geçen sonbaharda 'yalan politikası' yürütüldü. Devlet yalanı söylendi. Bu yalan, Türk devletinin kontrol ettiği medyalar tarafından paylaşıldı. Bu yalan aynı zamanda Katar tarafından kontrol edilen bazı kanallarda da paylaşıldı. Fransa, birkaç hafta bölgedeki ülkeler tarafından yürütülen ve medyalarca paylaşılan siyasi ve dini saldırıya maruz kaldı."

Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri desteklediğini hiçbir zaman söylemediğini ifade eden Macron, Fransa'nın İslam ile sorunu olmadığını, bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da söylediğini belirtti.

Erdoğan'ın yılbaşından bu yana yeniden diyalog yoluna girme isteğini not aldığını ve bunun mümkün olduğuna inanmak istediğini kaydeden Macron, ancak belirsizliklerin sürmesi halinde yeniden ilişkinin kurulamayacağını söyledi.

Diğer yandan, "Türkler tarafından bir sonraki seçimde müdahale girişimleri olacak." ifadesini kullanan Macron, ayrıca Fransa'nın prensiplerinin zayıflatılmaya çalışıldığını öne sürdü.

"TÜRKİYE'YE KARŞI HİÇBİR DÜŞMANLIĞIM YOK"

Macron, "Türkiye'ye karşı hiçbir düşmanlığım yok. Çok açık olarak ve saygı duyarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile derin anlaşmazlıklar var." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tek taraflı eylemler gerçekleştirdiğini iddia eden Macron, Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu belirterek "Bir NATO müttefikinin başka müttefiklere karşı tek taraflı eylemlerde bulunması normal mı? Suriye'de DEAŞ'a karşı mücadele eden ortaklarımız, Türkiye tarafından saldırıya uğradı." yorumunda bulundu.

Macron, Türkiye'nin NATO bünyesindeki yerinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini savundu.

Türkiye'nin Libya konusundaki taahhütlerini yerine getirmediğini öne süren Macron, şunları söyledi:

"Birçok Avrupa ülkesinin yaklaşımı 'Türkiye'ye karşı sert davranmanın riski bu ülkenin uzaklaşmasını görmek' şeklinde oldu. Bu konuda hassasım. Eğer Avrupa Birliği (AB) barış istiyorsa bölgedeki iki güç olan Türkiye ve Rusya ile zaman içerisinde diyalog halinde olmalı. Türkiye ile diyalog olmalı. Türkiye'nin Avrupa'yı sırtını dönmemesi, dini aşırıcılığa yaklaşmaması ve daha tehlikeli olabilecek veya bizim için olumsuz olacak jeopolitik tercihlerde bulunmaması amacıyla her şeyi yapmak gerekiyor."

Macron, AB'nin Türkiye ile değil, bu ülkenin jeopolotik kararlarıyla sorunu olduğunu savundu.

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