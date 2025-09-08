Habertürk
        Haberler Dünya Fransa'da hükümet düştü | Dış Haberler

        Fransa'da hükümet düştü

        Fransa'da, Başbakan François Bayrou hükümeti, güven oylaması sonucu düştü.

        Giriş: 08.09.2025 - 20:20 Güncelleme: 08.09.2025 - 20:20
        Fransa'da hükümet düştü
        Fransa'da Başbakan François Bayrou hükümeti, 1958'den bu yana güven oylamasıyla düşen ilk hükümet oldu.

        Fransa'daki mevcut merkez sağcı hükümet, iktidar ve muhalefet Başbakan François Bayrou sonrasında ülkenin nasıl yönetileceği konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

        İktidar ve muhalefet, Bayrou hükümetinin düşmesi halinde olası yol haritalarını görüşüyor.

        "Fransa her 3 ayda bir düşen hükümetlerin ritmiyle yaşayamaz"

        Muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Grup Başkanvekili Mathilde Panot, LCI kanalına yaptığı açıklamada, "Fransa her 3 ayda bir düşen hükümetlerin ritmiyle yaşayamaz." diyerek, erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

        Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise ülkenin en önemli isimlerinden Senato Başkanı Gerard Larcher ile geçen hafta, Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ile de bugün Bayrou hükümetinin düşmesi sonrası senaryoları görüştü.

        Mevzuata göre Macron'un, Meclis'i feshetmeden önce Parlamento'nun iki kanadının başkanıyla görüşmesi gerekiyor.

        Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

