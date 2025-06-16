Fransa'dan Galatasaray için transfer iddiası: Mohammed Salisu
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Fransa'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Monaco forması giyen Mohammed Salisu ile ilgilendiği belirtildi.
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Leroy Sane'yi renklerine bağlayan Galatasaray, çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk, Victor Nelsson ile yola devam etmek istemezken; Fransa'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
G.SARAY'DA GÜNDEM SALISU!
L'equipe'in haberine göre; sarı-kırmızılı takım Monaco'da fazla forma şansı bulamayan Mohammed Salisu'yu gündemine aldı.
26 yaşındaki stoper ligin ikinci yarısında son 14 lig maçında 2 kez forma giydi ve sadece 2 dakika sahada kaldı.
Ganalı stoper, Eric Dier'ın Monaco'ya transferinin ardından ayrılma isteğini dile getirdi.
Fransız ekibinin genel direktörü Thiago Scuro, Salisu ile ilgili "Bu sezonu hayal kırıklığı ile tamamladı" ifadelerini kullanmıştı.