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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fransa'dan Galatasaray için transfer iddiası: Mohammed Salisu - Galatasaray Haberleri

        Fransa'dan Galatasaray için transfer iddiası: Mohammed Salisu

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Fransa'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Monaco forması giyen Mohammed Salisu ile ilgilendiği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 10:30 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:30
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        Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Leroy Sane'yi renklerine bağlayan Galatasaray, çalışmalarına son sürat devam ediyor.

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        Teknik direktör Okan Buruk, Victor Nelsson ile yola devam etmek istemezken; Fransa'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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        G.SARAY'DA GÜNDEM SALISU!

        L'equipe'in haberine göre; sarı-kırmızılı takım Monaco'da fazla forma şansı bulamayan Mohammed Salisu'yu gündemine aldı.

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        26 yaşındaki stoper ligin ikinci yarısında son 14 lig maçında 2 kez forma giydi ve sadece 2 dakika sahada kaldı.

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        Ganalı stoper, Eric Dier'ın Monaco'ya transferinin ardından ayrılma isteğini dile getirdi.

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        Fransız ekibinin genel direktörü Thiago Scuro, Salisu ile ilgili "Bu sezonu hayal kırıklığı ile tamamladı" ifadelerini kullanmıştı.

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        G.Saray'ın oyuncunun profilini beğendiği ama şu an için herhangi bir somut adımın atılmadığı haberin detaylarında yer aldı.

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        Monaco ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Salisu, geçtiğimiz sezon 24 maça çıkarken 3 gollük katkı sağladı ve 1.705 dakika sahada kaldı.

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