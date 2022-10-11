Bisikletle yola çıktılar... 107 gün sonra Bodrum'a ulaştılar

Yaklaşık 4 ay boyunca 6 bin kilometre pedal çevirdik. Buradan sonra bisikletlerimizle birlikte Londra'ya uçacağız. Ardından Avusturalya'ya gideceğiz. Seneye tekrar bisikletlerimizle Türkiye'ye gelip güney kısmını bisikletlerimizle gezeceğiz. İnsanlar çok iyi, hava çok çok güzel, fiyatlar çok uygun, yemekler çok güzel" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNİ GÖRMEK İSTİYORUM"

Yolculukları boyunca küçük oteller ve kiraladıkları evlerde kaldıklarını ifade eden Chris Teale, "Avrupa bisiklet rotası, çok güzel ama ben bisiklet tutkunlarını Türkiye'ye davet ediyorum. Yolculuğumuz Türkiye'de her geçen gün daha da güzelleşti. Daha önce Türkiye'ye hiç gelmemiştim. İlk defa geldim. Bir daha gelmek istiyorum. Türkiye'nin her yerini görmek istiyorum. Yolculuk benim için zor geçmedi. Bu tur için daha önceden antrenman yapmanıza gerek yok. Sadece bisiklete binip yola çıkmak yeterli" dedi.