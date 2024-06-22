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        Haberler Dünya Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı lider hakkında tutuklama kararı | Dış Haberler

        Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı lider hakkında tutuklama kararı

        Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçti. Çıkan olayların ardından bölgeye polis ve jandarma gönderilirken olağanüstü hal ilan edildi. Şimdiyse, olayları düzenlemekle suçlanan Kanak lider Christian Tein hakkında tutuklama kararı çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 20:19 Güncelleme: 22.06.2024 - 20:20
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        Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesindeki kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Kanak lider Christian Tein hakkında geçici tutuklama kararı çıktı.

        Aşırı solcu lider Jean-Luc Melenchon, X hesabından yaptığı açıklamada, Saha Eylemleri Koordinasyon Birimini (CCAT) yöneten Tein hakkındaki geçici tutuklama kararına tepki gösterdi.

        Melenchon, Tein'in ailesinden 17 bin kilometre uzakta Mulhouse'da tutuklanmasının talep edildiğini aktararak, bu tutuklu yargılama kararıyla Tein'in haklarının ciddi şekilde ihlal edildiğini ve bunun "dramatik bir siyasi hata" olduğunu belirtti.

        Yeni Kaledonya'da yaşayan Tein, 13 Mayıs'tan bu yana Ada’da yaşanan olayları düzenlemekle suçlanıyor.

        Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesindeki kolonisi Yeni Kaledonya'da 19 Haziran'da Tein'in de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

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        Noumea Savcılığı, bu kişilerin Ada'da haftalardır yaşanan olayları başlatmakla suçlananlara yönelik açılan soruşturma kapsamında ifadelerinin alındığını bildirmişti.

        NE OLMUŞTU?

        Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti.

        Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın çeşitli noktalarında harekete geçen bağımsızlık yanlılarına karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgeye polis ve jandarma göndermiş ve olağanüstü hal ilan etmişti.

        Ada'da yaşanan olaylarda 2'si jandarma 9 kişi hayatını kaybetmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler öncesi anayasal reform girişimini askıya aldığını duyurmuştu.

        Ada'da Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosu'nun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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