Fransa, sömürgesi Yeni Kaledonya'da gece sokağa çıkma yasağını 24 Eylül'e kadar uzattı

Fransız hükümeti, Hint Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da, yerli halkın seçimlerdeki etkisini azaltacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlılarını güç kullanarak bastırmayı sürdürürken, Ada'da gece saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 24 Eylül'e kadar uzatıldı.

Fransız ana karasından yaklaşık 17 bin kilometre ötedeki Yeni Kaledonya'da, Fransız hükümetinin, daha önce yerli halk ile yaptığı anlaşmalara aykırı bulunan bir anayasal reformu yürürlüğe koymak istemesinin ardından başlayan olaylar sürüyor.

Fransız güvenlik güçlerinin mayıs ayından bu yana yürüttüğü operasyonlarda 11 kişi hayatını kaybederken, Ada’da gece saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı da 24 Eylül'e kadar uzatıldı. Buna göre halkın, 16-21 Eylül'de 22.00-05.00 ve 21-24 Eylül'de ise 18.00-06.00 saatleri arası sokağa çıkması yasaklandı.

Fransa hükümeti Ada'ya sevk ettiği 3 bine yakın güvenlik görevlisi ile 4 ayı aşkın süredir yerli halkın seçimlerdeki etkisini azaltacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlılarını bastırmaya çalışıyor.

Ada'da 16-24 Eylül'de silah taşıma ve transferine ilişkin yasak uygulanacak. Aynı tarihlerde, alkol satışına ve kamusal alanda tüketimine yasak getirildi.

Bu tarihlerde Yeni Kaledonya'da çiftçi ve balıkçılar gibi belirli çalışan grupları haricinde vatandaşlar için her türlü taşınabilir kapta akaryakıt ve yanıcı madde satışına ve taşınmasına izin verilmeyecek.

Öte yandan, vatandaşlar, Ada'nın başkenti Noumea ve çevresinde spor ve pazar faaliyetleri dışında bir araya toplanamayacak.

Paris yönetimi Ada'da daha önce de sokağa çıkma yasağını 16 Eylül'e kadar uzatmıştı.