Fransa Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa Türkiye maçı hangi kanalda? soruları futbolseverler tarafından soruluyor. Milli takımımız bu akşam 90. dakikada attığı golle Arnavutluk karşısında aldığı galibiyetle, puan durumundaki birinciliğini korudu. Ancak yakın rakibi Fransa da bu akşam İzlanda'yı yenerek puan kazandı. Bu durum Türkiye ile Fransa arasında oynanacak maçın önemini daha da arttırdı. Puan durumunda ilk ikide olan takımlar gruptan çıkarak, EURO 2020 finallerine katılmaya hak kazanacak.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme maçları 8. hafta karşılaşmaları 14 Ekim 2019 Pazartesi günü oynanacak. Milli Takım'ın Fransa ile karşılaşması TSİ 21.45'te başlayacak.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN FRANSA MAÇI AÇIKLAMASI

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk'u 1-0 yenen A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, oyuncularındaki kazanma stresi nedeniyle beklenen futbolu ortaya koyamadıklarını ancak son dakika golüyle de olsa kazanmayı başardıklarını söyledi.

Şenol Güneş, Ülker Stadı'ndaki karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Stresli, zor bir maç oynadık, böyle zor maçları geçmek önemliydi. Geçen Andorra maçında da böyle zorlandık ve sonunda golü bulduk." dedi.

Basın toplantısının başında kravatının rengiyle ilgili bir yorum üzerine konuşan Güneş, "Dedikodu ve magazin, Türkiye'nin en üzüntülü olduğu dönemde çok anlamsız, çirkin bir şey konuşuyoruz. Futbolu bile konuşmak istemezken, kıyafetleri konuşuyoruz. Çirkin. Aklımızın ucundan geçmez, ne anlamı var, maçla ne alakası var. Rengini de bilmiyorum, Damat'tan giyiniyorum, Damat'ın reklamını yapıyoruz. Elbiseyi bana gönderdiler giydim. Haftaya da siyahını giyeceğim. Değiştiririz. Kim diyor bilmiyorum ama diyenlerin anlamsız, gereksiz konuştuğu bir şey." ifadelerini kullandı.

"Oyundaki eksikliklerimizi, oyuncularımızın kazanma ruhu ve taraftarlarımızın desteğiyle gidermeye çalıştık. Oyun akıcılığı bakımından pas yüzdemiz fazla değildi, isteğimiz fazlaydı, gerginlik vardı." diyen Şenol Güneş, karşılaşmayla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Rakibin savaşçı olması ve son şansını kullanması da bu zorlamayı öteye attı. Pozisyonlar az bulduk ama bulduklarımızı değerlendiremedik, onlara da şans verdik. Mutlaka kazanılması gereken bir maçtı, tüm oyuncularda da istek vardı ama bu isteğimizle gerginlik ön plana çıkardı, sonucunda kazandık. Yarışın geldiğimiz noktasında öyle bir durum var. Kaç kazandık kaç kaybettik onlara da bakmıyorum. Ciddi olarak yapacağımız şey Fransa maçına hazırlanmak. Genelde beraberlik istemem, beraber de hiç olmadı geldiğimden beri. Beraberliğin de yeteceği bir maç olabilir. Kazanabiliriz ama futbol adına iyi şeyler yapmak istiyoruz."

Şenol Güneş, 14 Ekim Pazartesi günü Fransa ile oynanacak grubun 8. maçı hakkında ise şu yorumu yaptı:

"Fransa maçı puan savaşını düşünmeden kendi oyunumuzu oynamak için rahat olacak. Bu maçta kazanma isteği var ama 'ya kaybedersek' korkusu da var, diye düşünüyorum. Bir an önce şampiyonaya gitmek isteyen oyuncularımız var, beklenti çok büyük, oyuncularımız da bunu hissediyor. İliklerine kadar bu milleti mutlu etmek için uğraşıyor. Aldığı sonuçla mutluluğa bir katkı yapmak istiyor. Biz millet olarak böyleyiz. Üzüntü ve sevinci paylaşırız. Şampiyonaya ha gittik ha gideceğiz, belki final maçı dedik orada hata yaptık. Şampiyonaya bir an önce gitmek için düşüncelerimiz gerginliği arttırıyor, diye düşünüyorum. Fransa maçı inşallah daha farklı olur. Sonuç olarak Fransa güçlü bir rakip ve sahasında oynayacağız."