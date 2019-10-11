2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu Türkiye puan tablosu, bu akşam nefes kesen bir mücadelenin sahnelendiği Arnavutluk maçının ardından son şeklini aldı. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u 90. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle yendi. Grupta oynadığı 7. maçın sonucunda Türkiye 18 puanla averajla birinciliğe yükselirken, Milli Takımın takipçisi Fransa oldu.
Aynı grupta bu akşam Fransa'ya yenilen İzlanda'da 12 puanla 3. sırada yer aldı.
TÜRKİYE PUAN TABLOSU - 11 EKİM
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu Fikstür ve Puan Cetveli
|Takım
|OM
|G
|B
|M
|AG
|YG
|A
|P
|1. Fransa
|7
|6
|0
|1
|15
|2
|13
|18
|2. Türkiye
|7
|6
|0
|1
|20
|4
|16
|18
|3. İzlanda
|7
|4
|0
|3
|10
|10
|0
|12
|4. Arnavutluk
|7
|3
|0
|4
|10
|10
|0
|9
|5. Andorra
|7
|1
|0
|6
|1
|14
|-13
|3
|6. Moldova
|7
|1
|0
|6
|2
|18
|-16
|3
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