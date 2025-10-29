Habertürk
        Fransız kuruluşlardan, hükümete AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı tavrını netleştirmesi çağrısı

        Fransız kuruluşlardan, hükümete AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı tavrını netleştirmesi çağrısı

        Fransa'da çiftçi sendikalarının da aralarında bulunduğu 40'ı aşkın kuruluş, haksız rekabet yaratacağı gerekçesiyle karşı çıktıkları Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile Avrupa Birliği (AB) arasında onaylanma sürecinde olan serbest ticaret anlaşması konusunda Fransız hükümetinin "net" bir tavır sergilemesini istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 13:35 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:35
        Fransa'da çiftçiler ve hükümet arasında anlaşmazlık
        Ülkenin önde gelen sendikalarından Çiftçi Konfederasyonu, Genel Emek Konfederasyonu (CGT) dahil 44 kuruluş Fransız hükümetine hitaben yazdıkları açık mektupta, MERCOSUR anlaşmasının onaylanmasının engellemesi çağrısında bulundu.

        Çiftçilerin karşı çıktığı anlaşmada Fransız hükümetinin söz verdiği yapısal değişikliklerin sağlanmadığı belirtilen mektupta, "Anlaşmanın içeriğinde Aralık 2024'ten bu yana kayda değer hiçbir değişiklik yapılmamış olması nedeniyle endişelerimiz devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

        Mektupta, Fransız hükümetinin anlaşmaya ilişkin tavrını "netleştirmesi" istendi.

        Çiftçiler MERCOSUR ile serbest ticaret anlaşmasına karşı

        Başta Fransızlar olmak üzere Avrupalı çiftçiler, AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı içeren Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını, Birlik ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranlarının da düşürülmesini içeren serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkıyor.

        Anlaşma kapsamında Güney Amerika'dan ithalatı kolaylaşacak tarım ürünlerinin Avrupa standartlarına uygun olmadığını savunan çiftçiler, anlaşmanın AB'nin tarım sektöründe oldukça hassas olduğu genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) içeren ürünler, pestisitler ve büyüme hormonlarının da Birlik bünyesinde serbest dolaşıma girerek, halk sağlığına yönelik tehdit oluşturmasından kaygı duyuyor.

        Ayrıca çiftçiler, MERCOSUR ülkelerinde sağlık ve çevre düzenlemelerinin daha esnek, tarım sektöründe iş gücü maliyetlerinin daha düşük olması nedeniyle anlaşmanın Güney Amerikalı çiftçiler açısından avantajlı olduğunu belirtiyor.

        Çiftçiler AB gibi, tarım alanında kullanılan kimyasal maddelerden karbon salınımına kadar bir dizi koruma tedbirlerinin uygulandığı bir pazara girecek olan Güney Amerika ürünlerinin, yerli mahsuller karşısında haksız rekabete yol açacağını savunuyor.

        AB ile MERCOSUR, 2000 yılında serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlamış ve taraflar, 20 yıla yakın müzakere sürecinin ardından 2019'da uzlaşı sağladıklarını duyurmuştu.

        Buna rağmen anlaşma, imza ve onay süreci tamamlanmadığından yürürlüğe girememişti. AB Komisyonu, geçen ay, AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasını onaylanmak üzere AB Konseyi'ne sunmuştu

        AB, bu ay Avrupalı çiftçileri ticaret anlaşmasının olası olumsuz etkilerinden korumaya yönelik yeni tedbirler hazırlamıştı.

