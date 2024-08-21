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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Fransızlar duyurdu: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na talip çıktı! - Beşiktaş Haberleri

        Fransızlar duyurdu: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na talip çıktı!

        Beşiktaş'ın 23 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.08.2024 - 09:21 Güncelleme: 21.08.2024 - 09:21
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        Ersin Destanoğlu'na talip çıktı!
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        Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre, Fransız ekibi Nantes, Ersin Destanoğlu ile ilgileniyor.

        Haberde Fransız ekibinin, Ersin Destanoğlu'nun kiralama şartlarını araştırdığı belirtildi.

        Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olarak gösterilen Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        Beşiktaş'ın altyapısından yetişen genç file bekçisi, siyah-beyazlı takımın A Takımı'nda 111 maçta kaleyi korudu.

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